Leeds Lens’i seneye bıraktı – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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’i seneye bıraktı

Leeds Lens’i seneye bıraktı
Jeremaın için teklif bekleyen yönetimine kötü haber geldi. United'ın devre arası için Hollandalı oyuncuya bir teklif yapmayacağı, ikinci yarıdaki performansına ve 'e çıkıp çıkmama durumuna göre bir teklif hazırlayacakları ifade edildi.
  1. 22.12.2018
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