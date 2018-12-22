Keyifli veda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 2 lig maçında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı. Kartallar, UEFA Avrupa Ligi'nde de Malmö'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Beşiktaş'ta tek hedef zorlu maçtan üç puan almak. Siyah-beyazlılar bugünkü maçı kazandığı takdirde maç fazlasıyla Yeni Malatyaspor'u geride bırakacak ve ligde 2'inci sıraya yükselecek.



BABEL VAR, CANER YOK

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in, bu akşam oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında görev alması bekleniyor. Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı. Güneş'in, Babel'i ilk 11'de oynatması bekleniyor. Bu arada siyah- beyazlılar Kasımpaşa deplasmanına tecrübeli savunma oyuncusu Caner Erkin'den yoksun çıkacak. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.



TEHLİKELİ KAPIŞMA

BU akşam oynanacak mücadelede, Süper Lig'in rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan iki takımı karşı karşıya gelmiş olacak. Beşiktaş, bu sezon rakip ceza sahasında 429 kez topla buluşurken, Kasımpaşa ise 383 kez rakip ceza sahasında topla buluştu.



Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar oynanan 30 lig maçında siyah-beyazlıların 20-3 üstünlüğü bulunurken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Kara Kartal'ın attığı 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi.



Kasımpaşa, ligde Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta yenilmedi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-16 ve 2016-17'de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 bitti.



ÇAKIR'LA 44. RANDEVU

BU akşam oynanacak Kasımpaşa- Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır, bugüne kadar siyah-beyazlıların 43 maçında düdük çaldı. Beşiktaş 43 karşılaşmanın 20'sinde galip gelirken, 12 karşılaşmadan puansız ayrıldı, geriye kalan 11 karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Çakır, Beşiktaşlı oyunculara 103 kez sarı kartını çıkartırken, 7 de kırmızı kart gösterdi. Çakır, bu sezon 2 kez Beşiktaş maçlarında hakemlik yaptı. Beşiktaş bu iki karşılaşmanın 1'ini kazanırken diğer maç ise beraberlikle sonuçlandı.



GÜNEŞ, DENİZLİ'Yİ YIKTI

Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, kariyerleri boyunca 11 kez karşılaştı. Güneş, 11 karşılaşmanın 6'sında galibiyet sevinci yaşarken, 3 karşılaşmadan mağlup ayrıldı, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Meslektaşına karşı büyük üstünlük kuran Güneş, Denizli'ye son altı maçta hiç yenilmedi. 4'ünü Güneş kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan teknik direktörü unvanını elinde bulunduran Güneş, bu akşam ligdeki 300. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak.