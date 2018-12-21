‘Seçim zaferi’ farklı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı, "Seçim zaferi" isimli fotoğrafı çok beğendiğini söyleyen Güneş, "Cumhurbaşkanının halkla bütünleşmesini, güler yüzünü, halkın da onunla beraber olmasını göstermesi açısından, bu fotoğraf daha anlamlı. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf" şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, oylamada spor dalında B.Münih-Beşiktaş arasında geçen sezon Almanya'da oynanan maçında çekilen 'Kıran kırana' başlıklı fotoğrafa oy verdi.