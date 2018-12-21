‘Seçim zaferi’ farklı! – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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zaferi’ farklı!

‘Seçim zaferi’ farklı!

, ’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasında, Erdoğan’ın yer aldığı “ zaferi” isimli fotoğrafı çok beğendiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. 'ın yer aldığı, " zaferi" isimli fotoğrafı çok beğendiğini söyleyen Güneş, "Cumhurbaşkanının halkla bütünleşmesini, güler yüzünü, halkın da onunla beraber olmasını göstermesi açısından, bu fotoğraf daha anlamlı. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf" şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, oylamada spor dalında B.Münih-Beşiktaş arasında geçen sezon 'da oynanan maçında çekilen 'Kıran kırana' başlıklı fotoğrafa oy verdi.

  1. 21.12.2018
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