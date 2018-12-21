‘Seçim zaferi’ farklı!
Şenol Güneş, AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı “Seçim zaferi” isimli fotoğrafı çok beğendiğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı, "Seçim zaferi" isimli fotoğrafı çok beğendiğini söyleyen Güneş, "Cumhurbaşkanının halkla bütünleşmesini, güler yüzünü, halkın da onunla beraber olmasını göstermesi açısından, bu fotoğraf daha anlamlı. Hem liderlerin hem halkın birbirini kucakladığı, sevgi dolu, barışın olduğu bir dünya olmasını dilerim. Bu, onu hatırlatan bir fotoğraf" şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, oylamada spor dalında B.Münih-Beşiktaş arasında geçen sezon Almanya'da oynanan maçında çekilen 'Kıran kırana' başlıklı fotoğrafa oy verdi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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