PFDK’dan ceza – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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’dan ceza

PFDK’dan ceza

, - maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a 50 bin TL para cezası verdi.

, - maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a 50 bin TL para cezası verdi.

  1. 21.12.2018
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