PFDK’dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş- Trabzon maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a 50 bin TL para cezası verdi.