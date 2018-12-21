PFDK’dan ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş- Trabzon maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a 50 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş- Trabzon maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a 50 bin TL para cezası verdi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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