Montanana’ya pastalı kutlama
Beşiktaş'ın İspanyol kondisyoneri Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.
Beşiktaş'ın İspanyol kondisyoneri Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşına giren Miguel Peiro Montanana'ya mutluluklar diledi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Montanana’ya pastalı kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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