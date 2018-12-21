Montanana’ya pastalı kutlama – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Montanana’ya pastalı kutlama

Montanana’ya pastalı kutlama

'ın İspanyol kondisyoneri 'nın , dün BJK Tesisleri'ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

'ın İspanyol kondisyoneri 'nın , dün BJK Tesisleri'ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. , teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşına giren Miguel Peiro Montanana'ya mutluluklar diledi.

  1. 21.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Montanana’ya pastalı kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN