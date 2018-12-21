Lorus Karius’ta opsiyon var mı? – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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Lorus ’ta opsiyon var mı?

Lorus Karius’ta opsiyon var mı?

'ın Alman file bekçisi 'un, sözleşme detayları ortaya çıkmaya başladı.

'ın Alman file bekçisi 'un, sözleşme detayları ortaya çıkmaya başladı. Yönetim, 2 yıllığına kiraladığı başarılı file bekçisi ile istediği takdirde sezon sonunda yollarını ayırabilecek. Karius'un satın alma bedeli ise Beşiktaş'ın istemesi durumunda 7.5 milyon euro olarak belirlendi.

  1. 21.12.2018
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