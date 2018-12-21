Lorus Karius’ta opsiyon var mı?

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius'un, sözleşme detayları ortaya çıkmaya başladı. Yönetim, 2 yıllığına kiraladığı başarılı file bekçisi ile istediği takdirde sezon sonunda yollarını ayırabilecek. Karius'un satın alma bedeli ise Beşiktaş'ın istemesi durumunda 7.5 milyon euro olarak belirlendi.