Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
21 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Kulübü, bazı basın yayın organlarında çıkan ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."

  1. 21.12.2018 21:36
  2. Güncelleme: 21.12.2018 22:28
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