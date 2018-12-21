Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."