Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş Kulübü, bazı basın yayın organlarında çıkan Burak Yılmaz ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."
- 21.12.2018 21:36
- Güncelleme: 21.12.2018 22:28
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