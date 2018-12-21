Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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, maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'in 17'nci haftasında yarın ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


  1. 21.12.2018 19:56
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