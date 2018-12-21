Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
- 21.12.2018 19:56
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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