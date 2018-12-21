Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor
21 Aralık 2018, Cuma
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ilk yarıyı kapatıyor

Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor

Siyah-beyazlı ekip, 'in 17. haftasında yarın 'ya konuk olacak.

, Spor Toto 'in 17. ve sezonun ilk yarısının son haftasında yarın rakip sahada ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

BABEL DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan 'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.

Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

CANER ERKİN CEZALI

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına 'den yoksun çıkacak.

Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

  1. 21.12.2018 09:29
  2. Güncelleme: 21.12.2018 10:08
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