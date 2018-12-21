Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve sezonun ilk yarısının son haftasında yarın rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

BABEL DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.

Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

CANER ERKİN CEZALI

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.

Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.