Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve sezonun ilk yarısının son haftasında yarın rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.
BABEL DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel'in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor.
Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.
CANER ERKİN CEZALI
Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.
Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
- 21.12.2018 09:29
- Güncelleme: 21.12.2018 10:08
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Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Ersun Yanal reçeteyi yazdı!. FBnin yanlışı yok esas sorun VARın devreye sokulması. oysa eskiden ne iyiydi
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Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Fırtına'da topyekün mücadele. Onur, Burak, Kucka, Esteban ve Olcay gibi yüksek ücretli oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor. rodeganın maaşını yükseltmeye çalışıyor
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Hoşgeldin Soldado
Toplam 1
Yorum
Hoşgeldin Soldado . 6 maçlık cezası sona eren Soldado,. yeniden sahaları karıştır.
Beşiktaş ilk yarıyı kapatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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