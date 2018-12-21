Babel ikinci yarıda! – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ikinci yarıda!

Babel ikinci yarıda!

Takımla çalışmalara başlayan Hollandalı, maçının ikinci yarısında oyuna sokulacak. Caner cezalı, Roco ise sakat.

'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son birkaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah-beyazlılar, 'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı. 4 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür antrenmanların tamamında yer alan Babel'in, Güneş tarafından maçın gidişine göre ikinci yarıda oyuna dahil edilmesi bekleniyor.

  1. 21.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babel ikinci yarıda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN