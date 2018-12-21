Babel ikinci yarıda!
Takımla çalışmalara başlayan Hollandalı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna sokulacak. Caner cezalı, Roco ise sakat.
Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son birkaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah-beyazlılar, Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı. 4 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür antrenmanların tamamında yer alan Babel'in, Güneş tarafından maçın gidişine göre ikinci yarıda oyuna dahil edilmesi bekleniyor.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
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