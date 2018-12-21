Babel ikinci yarıda!

Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son birkaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah-beyazlılar, Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı. 4 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür antrenmanların tamamında yer alan Babel'in, Güneş tarafından maçın gidişine göre ikinci yarıda oyuna dahil edilmesi bekleniyor.