Pepe zorda bıraktı – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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zorda bıraktı

Pepe zorda bıraktı

Portekizli yıldızın ayrılık sürecinde yaşananlar nedeniyle, teklif yapılan yabancı oyuncular ’a olumsuz yanıt veriyorlar.

'nin ayrılış sürecinde çıkan haberler, görüşmelerinde zor durumda bıraktı. Siyah-beyazlı yönetim adına 'da oynayan Jeisson Murillo ile yapılan görüşmelerde gazete manşetleri masaya getirildi. Kolombiyalı stoperin menajeri, "Pepe'ye parasını ödemeyen bir kulüp, benim oyuncuma hiç parasını ödeyemez" diye rest çekti. Prensip anlaşmasına varılan Brezilyalı Alan'ın menajeri ise daha önce 4 milyon euro'luk imza parası için taksit teklifine sıcak bakmadıklarını açıkladı. Brezilyalı menajeri 4 milyon euro'nun peşin yatırılması durumunda imzaların atılacağını duyurdu. Kendi 1 milyon euro'luk menajerlik ücreti ve Alan'ın ödemeleri için de banka teminat mektupları talep etti.

AYRI AYRI TEŞEKKÜR
Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımları yaptı. Tecrübeli oyuncu, transferinde önemli rol oynayan Beşiktaşlı yönetici Başkanı 'e, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına ayrı teşekkür etti.

  1. 20.12.2018
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