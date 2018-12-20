Pepe zorda bıraktı
Portekizli yıldızın ayrılık sürecinde yaşananlar nedeniyle, teklif yapılan yabancı oyuncular Beşiktaş’a olumsuz yanıt veriyorlar.
Pepe'nin ayrılış sürecinde çıkan haberler, Beşiktaş'ı transfer görüşmelerinde zor durumda bıraktı. Siyah-beyazlı yönetim adına Valencia'da oynayan Jeisson Murillo ile yapılan görüşmelerde gazete manşetleri masaya getirildi. Kolombiyalı stoperin menajeri, "Pepe'ye parasını ödemeyen bir kulüp, benim oyuncuma hiç parasını ödeyemez" diye rest çekti. Prensip anlaşmasına varılan Brezilyalı Alan'ın menajeri ise daha önce 4 milyon euro'luk imza parası için taksit teklifine sıcak bakmadıklarını açıkladı. Brezilyalı menajeri 4 milyon euro'nun peşin yatırılması durumunda imzaların atılacağını duyurdu. Kendi 1 milyon euro'luk menajerlik ücreti ve Alan'ın ödemeleri için de banka teminat mektupları talep etti.
AYRI AYRI TEŞEKKÜR
Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımları yaptı. Tecrübeli oyuncu, transferinde önemli rol oynayan Beşiktaşlı yönetici Başkanı Umut Güner'e, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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