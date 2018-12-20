Pepe zorda bıraktı

Pepe'nin ayrılış sürecinde çıkan haberler, Beşiktaş'ı transfer görüşmelerinde zor durumda bıraktı. Siyah-beyazlı yönetim adına Valencia'da oynayan Jeisson Murillo ile yapılan görüşmelerde gazete manşetleri masaya getirildi. Kolombiyalı stoperin menajeri, "Pepe'ye parasını ödemeyen bir kulüp, benim oyuncuma hiç parasını ödeyemez" diye rest çekti. Prensip anlaşmasına varılan Brezilyalı Alan'ın menajeri ise daha önce 4 milyon euro'luk imza parası için taksit teklifine sıcak bakmadıklarını açıkladı. Brezilyalı menajeri 4 milyon euro'nun peşin yatırılması durumunda imzaların atılacağını duyurdu. Kendi 1 milyon euro'luk menajerlik ücreti ve Alan'ın ödemeleri için de banka teminat mektupları talep etti.



AYRI AYRI TEŞEKKÜR

Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımları yaptı. Tecrübeli oyuncu, transferinde önemli rol oynayan Beşiktaşlı yönetici Başkanı Umut Güner'e, takım arkadaşlarına ve kulüp çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.