Loris Karius el yakıyor
Kartal'ın Alman file bekçisi Karius'un, 8 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu ve iki yıllığına 2.5 milyon euro'ya kiralanması sıkıntı yarattı.
Kartal'ın Alman file bekçisi Karius'un, 8 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu ve iki yıllığına 2.5 milyon euro'ya kiralanması sıkıntı yarattı. Sadece Alman kalecinin yetersiz performansı değil, ortaya çıkan başarısızlık sonrasında 8 milyon euro'luk bonservis bedelinin nasıl ödeneceği soru işaretlerine neden oldu.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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