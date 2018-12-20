Loris Karius el yakıyor – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Loris el yakıyor

Loris Karius el yakıyor

Kartal'ın Alman file bekçisi 'un, 8 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu ve iki yıllığına 2.5 milyon euro'ya kiralanması sıkıntı yarattı.

Kartal'ın Alman file bekçisi 'un, 8 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu ve iki yıllığına 2.5 milyon euro'ya kiralanması sıkıntı yarattı. Sadece Alman kalecinin yetersiz performansı değil, ortaya çıkan başarısızlık sonrasında 8 milyon euro'luk bonservis bedelinin nasıl ödeneceği soru işaretlerine neden oldu.

  1. 20.12.2018
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