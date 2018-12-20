Loris Karius el yakıyor

Kartal'ın Alman file bekçisi Karius'un, 8 milyon euro'luk kesin satın alma opsiyonu ve iki yıllığına 2.5 milyon euro'ya kiralanması sıkıntı yarattı. Sadece Alman kalecinin yetersiz performansı değil, ortaya çıkan başarısızlık sonrasında 8 milyon euro'luk bonservis bedelinin nasıl ödeneceği soru işaretlerine neden oldu.