Beşiktaş'tan Babel’e taviz yok – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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'tan Babel’e taviz yok

Beşiktaş'tan Babel’e taviz yok

yönetiminin ‘Aynı şartlarda devam’ teklifini geri çeviren Babel’in menajeri, kapısını çaldığı ve ’den de olumlu yanıt alamadı.

Siyah-beyazlılarda çıkmazı yaşanıyor. yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldıza "Aynı şartlarda (Senelik 2.1 milyon euro) 2+1 yıllık daha sözleşme yapalım" önerisi yaptı. Babel'in menajeri, "Oyuncumu F.Bahçe ve G.Saray'da istiyor" diyerek rest çekerken; Beşiktaşlı yetkililer ise "Babel'e, bizim verdiğimizden daha çoğunu vereceklerse gitsin" diyerek aynı şekilde karşılık verdi. Bunun üzerine Babel'in menajeri hem G.Saray'ın, hem de F.Bahçe'nin kapısını çaldı. İki ezeli rakipten de "3 milyon euro'dan 3 yıllık imza" talebinde bulunan menajere, F.Bahçe adına görüşme yaptığı belirtilen Comolli "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine rotasını G.Saray'a çeviren menajer, bu kez de Abdürrahim Albayrak'tan, "Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncun için yılda 2.1 milyon euro öneriyorsa hiç kaçırma" cevabını aldı. Ryan Babel'in şimdiye kadar , ve Flamengo'dan teklif aldığı iddia edilirken; Flamengo'nun 2 milyon dolar, Japonların 3 milyon euro, İtalyanların ise 800 bin euro önerdiği bildirildi.

1 AY SONRA İDMANDA
Yaklaşık 1 aydır sakat olan Babel, dün ilk kez takım çalışmasına katılırken, antrenmanın tamamında yer aldı. Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı, Güneş'in görev vermesi halinde maçında da forma giyebileceği öğrenildi.

ÜMRANİYE'DE PASTA KESTİ
Ryan Babel'in doğum günü, dün sabah 'nde antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. , teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Babel'e mutluluklar diledi. Bu arada Beşiktaş kulübü de, Babel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile kutladı. Hollandalı futbolcu için hazırlanan klipte, siyah beyazlı kulüpte forma giydiği dönemdeki istatistiklere yer verildi.

  1. 20.12.2018
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