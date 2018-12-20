Siyah-beyazlılarda Ryan Babel çıkmazı yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldıza "Aynı şartlarda (Senelik 2.1 milyon euro) 2+1 yıllık daha sözleşme yapalım" önerisi yaptı. Babel'in menajeri, "Oyuncumu F.Bahçe ve G.Saray'da istiyor" diyerek rest çekerken; Beşiktaşlı yetkililer ise "Babel'e, bizim verdiğimizden daha çoğunu vereceklerse gitsin" diyerek aynı şekilde karşılık verdi. Bunun üzerine Babel'in menajeri hem G.Saray'ın, hem de F.Bahçe'nin kapısını çaldı. İki ezeli rakipten de "3 milyon euro'dan 3 yıllık imza" talebinde bulunan menajere, F.Bahçe adına görüşme yaptığı belirtilen Comolli "Hayır" yanıtını verdi. Bunun üzerine rotasını G.Saray'a çeviren menajer, bu kez de Abdürrahim Albayrak'tan, "Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncun için yılda 2.1 milyon euro öneriyorsa hiç kaçırma" cevabını aldı. Ryan Babel'in şimdiye kadar Japonya, İtalya ve Flamengo'dan teklif aldığı iddia edilirken; Flamengo'nun 2 milyon dolar, Japonların 3 milyon euro, İtalyanların ise 800 bin euro önerdiği bildirildi.



1 AY SONRA İDMANDA

Yaklaşık 1 aydır sakat olan Babel, dün ilk kez takım çalışmasına katılırken, antrenmanın tamamında yer aldı. Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı, Güneş'in görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında da forma giyebileceği öğrenildi.



ÜMRANİYE'DE PASTA KESTİ

Ryan Babel'in doğum günü, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Babel'e mutluluklar diledi. Bu arada Beşiktaş kulübü de, Babel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile kutladı. Hollandalı futbolcu için hazırlanan klipte, siyah beyazlı kulüpte forma giydiği dönemdeki istatistiklere yer verildi.