InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, yüzde yüz Türk yapımı Zula oyununda Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da üçüncü sezondan itibaren yer alacağını söyledi.

Genco Alp, yaptığı açıklamada, Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) ile ortaklaşa düzenleyecekleri TESFED Zula Türkiye Kupası hakkında bilgi verdi.

Türkiye Kupası'nın yılda bir kez düzenleneceğini belirten Alp, "Zula Süper Lig'de başarılı olan ve davet edilen toplam 8 takım arasında gerçekleşecek bir özel turnuva olacak. İlk kez de Ocak 2019'da yapılacak. Zula Süper Lig'in ilk sezonunda Galatasaray şampiyon, 1907 Fenerbahçe ikinci oldu. Büyük takımlarımızın Zula Süper Lig'de yer alması bizim için çok önemli. Üçüncü sezondan itibaren Beşiktaş da e-spor'da, Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak. Bunun da müjdesini buradan Beşiktaşlı taraftarlara verelim." diye konuştu.

TESFED ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle Zula Süper Lig'de yer alan 10 takımın sporcularının da federasyona kayıt olacağını aktaran Alp, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası'nda yer alan bütün takımların oyuncuları e-spor federasyonuna kayıt olacak. Amacımız Zula e-spor çatısı altında tüm oyuncuların profesyonel anlamda federasyon tarafından kayıtlara geçirilmesi. Bir sonraki aşamada beraber yapacağımız eğitim yatırımları olacak. Türkiye çapında Zula oyununun yayılması için Zula Liseler Arası Turnuvası bizim için çok önemli. Bu turnuvanın şampiyonlarına da eğitim konusunda yardımcı olabilmek için özel bir ödülümüz olacak. Şampiyon liselere eğitim stüdyoları kuracağız, orada kodlama üzerine laboratuvarlar olacak. Bu hem e-sporcu yetiştirmek hem de kodlama anlamında yeni zihinleri ortaya çıkarmak için önemli."

"Oyun bağımlılığını" önlemek için uluslararası bütün kurallara uyduklarını dile getiren Genco Alp, "Gerek profesyonel gerek amatör oyuncunun ne kadar süre oynaması gerektiğini, hangi yaştan itibaren hangi oyunu oynaması gerektiğini uluslararası ölçülerde çıkarıyoruz. Bilgilenmek isteyen aileleri bu konularda bilgilendiriyoruz. Zula Akademi altında daha detaylı bilgileri kendilerine sunacağız. Ayrıca e-spor merkezinde oyuncuların fiziksel olarak da idman yapabilecekleri imkanları proje ortaklarına sunmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.