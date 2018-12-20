Banvit biletleri satışta – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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biletleri satışta

Banvit biletleri satışta

, 12. hafta maçında ile karşılaşacak.

, 12. hafta maçında ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 22 Aralık Cumartesi saat 13.00'te başlayacak. Dün satışa çıkan karşılaşmanın bilet fiyatları Benc Arkası 40 TL, diğer bloklar ise 20 TL olarak açıklandı.

  1. 20.12.2018
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