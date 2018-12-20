Banvit biletleri satışta

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Banvit ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 22 Aralık Cumartesi saat 13.00'te başlayacak. Dün satışa çıkan karşılaşmanın bilet fiyatları Benc Arkası 40 TL, diğer bloklar ise 20 TL olarak açıklandı.