Banvit biletleri satışta
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Banvit ile karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Banvit ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 22 Aralık Cumartesi saat 13.00'te başlayacak. Dün satışa çıkan karşılaşmanın bilet fiyatları Benc Arkası 40 TL, diğer bloklar ise 20 TL olarak açıklandı.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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