Adem Ljajic’te opsiyon var mı?

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kadrosuna kiralık olarak kattığı Adem Ljajic'in takımdaki geleceği konusunda farklı iddialar yer alıyor. Ljajic'in siyah beyazlı formayı bu sezon en az 25 maçta giymesi (Şu ana kadar 15 maçta giydi) ya da Beşiktaş'ın ligde 2. olması durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu olarak ise daha önce Torino ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanmıştı.