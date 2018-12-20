Adem Ljajic’te opsiyon var mı?
Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kadrosuna kiralık olarak kattığı Adem Ljajic'in takımdaki geleceği konusunda farklı iddialar yer alıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kadrosuna kiralık olarak kattığı Adem Ljajic'in takımdaki geleceği konusunda farklı iddialar yer alıyor. Ljajic'in siyah beyazlı formayı bu sezon en az 25 maçta giymesi (Şu ana kadar 15 maçta giydi) ya da Beşiktaş'ın ligde 2. olması durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu olarak ise daha önce Torino ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanmıştı.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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