Murillo teklifi yapıldı – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Murillo teklifi yapıldı

Murillo teklifi yapıldı
'nin sözleşmesini fesheden yönetimi, 'in de onayıyla yeni stoper için 'nın kapısını çaldı ve İspanyol ekibinin sezon başında Inter'den 12 milyon euro'ya aldığı Jeison Murillo'yu istedi. Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece 1 maç forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperi kiralık istiyor. 1.82 boyundaki Murillo daha önce Inter'den, Valencia'ya kiralık gittiği dönemde 'ın gündemine gelmişti.
  1. 19.12.2018
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