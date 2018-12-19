Forvet çok gol yok! – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Forvet çok gol yok!

Forvet çok gol yok!

’ta Mustafa, , ve gol buldukları maçların ardından yaşadıkları suskun dönemleriyle dikkati çekiyor

'ta forma giyen santrfor oyuncuları, istikrarlı gol atma sıkıntısı yaşıyor. 'da santrfor bölgesinde görev alan Mustafa, Love, Güven ve , oynadıkları maçta uzun süreli suskunluklarıyla takımlarına katkı vermekte zorlandı. Bu 4 oyuncu, istikrarsız performanslarıyla da eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı. Beşiktaş'ın ile yaptığı maçta bir gol bulan Mustafa, 4 maç sonra gol sevinci yaşarken; üst üste iki karşılaşmada gol atan Güven 3, Love 3 ve Larin de 15 maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı.

SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren derbisinin son dakikalarında takımına 1 puanı getiren golü atan , suskunluğunu bozmayı başardı. Sezon başında kadroya girmekte zorlanan ancak son karşılaşmalarda görev alan Pektemek, bu sezonki ilk iki golünü ile oynanan maçta attı. Bu gollerin ardından 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan 30 yaşındaki futbolcu, A.Gücü karşısında fileleri bir kez daha havalandırdı. Ardından 4 maçı boş geçen Mustafa, Trabzon mücadelesinde gol sevinci yaşadı.

LARİN 15 MAÇTIR SUSKUN
Sezona hat-trick yaparak başlayan siyah-beyazlı oyuncu Larin ise uzun süredir suskunluğuyla dikkati çekiyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B26 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta üç gol birden atan Larin, ardından süre aldığı 15 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

VAGNER LOVE 3 MAÇTIR SUSKUN
Brezilyalı forvet Love, Beşiktaş'ta etkili bir performans sergileyemedi. Ligde ve Avrupa'da bu sezon 7 gol kaydeden , bunları istikrarlı şekilde atamamanın sıkıntısını yaşadı. En son Sarpsborg maçında gol atan Love, daha sonra forma şansı bulduğu 3 karşılaşmayı boş geçti.

GÜVEN VERİYOR AMA GOL ATAMIYOR
Love ile Larin'den istediğini alamayan teknik direktör Güneş'in görev vermeye başladığı 19 yaşındaki da iyi başlayıp susan santrfordan biri oldu. Siyah-beyazlı formayla ve A.Gücü karşılaşmalarında fileleri havalandıran genç oyuncu, 3 maçtır suskunluk yaşıyor.

  1. 19.12.2018
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