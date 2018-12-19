Forvet çok gol yok!

Beşiktaş'ta forma giyen santrfor oyuncuları, istikrarlı gol atma sıkıntısı yaşıyor. Kartal'da santrfor bölgesinde görev alan Mustafa, Love, Güven ve Larin, oynadıkları maçta uzun süreli suskunluklarıyla takımlarına katkı vermekte zorlandı. Bu 4 oyuncu, istikrarsız performanslarıyla da eleştirilere maruz kalmaktan kurtulamadı. Beşiktaş'ın Trabzon ile yaptığı maçta bir gol bulan Mustafa, 4 maç sonra gol sevinci yaşarken; üst üste iki karşılaşmada gol atan Güven 3, Love 3 ve Larin de 15 maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı.



SONUNDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Trabzonspor derbisinin son dakikalarında takımına 1 puanı getiren golü atan Mustafa Pektemek, suskunluğunu bozmayı başardı. Sezon başında kadroya girmekte zorlanan ancak son karşılaşmalarda görev alan Pektemek, bu sezonki ilk iki golünü Çaykur Rizespor ile oynanan maçta attı. Bu gollerin ardından 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan 30 yaşındaki futbolcu, A.Gücü karşısında fileleri bir kez daha havalandırdı. Ardından 4 maçı boş geçen Mustafa, Trabzon mücadelesinde gol sevinci yaşadı.



LARİN 15 MAÇTIR SUSKUN

Sezona hat-trick yaparak başlayan siyah-beyazlı oyuncu Larin ise uzun süredir suskunluğuyla dikkati çekiyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B26 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta üç gol birden atan Larin, ardından süre aldığı 15 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.



VAGNER LOVE 3 MAÇTIR SUSKUN

Brezilyalı forvet Love, Beşiktaş'ta etkili bir performans sergileyemedi. Ligde ve Avrupa'da bu sezon 7 gol kaydeden Vagner Love, bunları istikrarlı şekilde atamamanın sıkıntısını yaşadı. En son Sarpsborg maçında gol atan Love, daha sonra forma şansı bulduğu 3 karşılaşmayı boş geçti.



GÜVEN VERİYOR AMA GOL ATAMIYOR

Love ile Larin'den istediğini alamayan teknik direktör Güneş'in görev vermeye başladığı 19 yaşındaki Güven Yalçın da iyi başlayıp susan santrfordan biri oldu. Siyah-beyazlı formayla Sivas ve A.Gücü karşılaşmalarında fileleri havalandıran genç oyuncu, 3 maçtır suskunluk yaşıyor.