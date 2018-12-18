The Sun: Cenk Tosun gidiyor mu? – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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: gidiyor mu?

<a href="/index/the-sun?id=96aa2470-57e4-4545-a274-d36a4d24eeca" class="" rel="tag">The Sun</a>: <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> gidiyor mu?

Everton, performansını beğenmediği 'u devre arasında satmayı planlıyor.

Everton, performansını beğenmediği 'u devre arasında satmayı planlıyor. 'ın haberine göre ekibi Cenk'in yerine Leipzig'den Augustin'i transfer etmek istiyor. Ancak Everton taraftarı, Cenk için istenen 20 milyon pound'u fazla buldu.

  1. 18.12.2018
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