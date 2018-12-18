The Sun: Cenk Tosun gidiyor mu?
Everton, performansını beğenmediği Cenk Tosun'u devre arasında satmayı planlıyor.
Everton, performansını beğenmediği Cenk Tosun'u devre arasında satmayı planlıyor. The Sun'ın haberine göre Premier Lig ekibi Cenk'in yerine Leipzig'den Augustin'i transfer etmek istiyor. Ancak Everton taraftarı, Cenk için istenen 20 milyon pound'u fazla buldu.
- 18.12.2018
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