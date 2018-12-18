Şenol Güneş ilk kez yüzde 50'nin altına düştü!
18 Aralık 2018, Salı
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ilk kez yüzde 50'nin altına düştü!

<a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> ilk kez yüzde 50'nin altına düştü!

'i 16 hafta sonunda 3. sırada kapatan , Teknik Direktör 'in göreve gelmesinin ardından ilk kez, 16 hafta sonunda maçlarının yarısından daha azını kazanabildi. , geçen yıl bu periyodu yüzde 50 galibiyet oranıyla kapatmıştı.

'de birçok takımın, hedefinden daha az puan topladığı 2018-2019 sezonunda da beklentilerin altında puan toplayan bir başka ekip oldu. 'in lider, 'un da ikinci olduğu ligde, 26 puanla 3. sırada bulunan , 'in göreve gelmesinin ardından ilk kez 16 hafta sonunda çıktığı maçların yarısından daha azında galip geldi. 16 maçta 7 kez kazanan siyah-beyazlılar, 5 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Lider , ligde boy gösterdiği 16 maçın 10'unu kazanarak yüzde 62.5 galibiyet oranı yakalarken, ikinci sıradaki , aldığı 8 galibiyetle bu anlamda yüzde 50'lik orana sahip oldu. gibi maçlarının yarısını kazanan diğer ekipler ise ve . Ancak bu takımlar, 6'şar mağlubiyeti bulunduğu için, ligde averaj farkıyla 6 ve 7. sırada yer alıyorlar.

KARTAL YÜZDE 43'TE KALDI
Geride kalan 16 maçta aldığı 7 galibiyetle bu sezon yüzde 43 kazanma oranı yakalayan 'ı, son şampiyon ve takip etti. 3 takım da bu sezon benzer performanslar ortaya koydu ve 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar averajla 3. sırada yer alırken, 4, da 5. sırada kendisine yer buldu. Ligin ilk haftalarına göre futbolunda gözle görülür bir gelişme olan , son 4 maçında ise yenilgi almadı. Ankaragücü ve 'ı mağlup eden Kara , deplasmanında ve karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. Özellikle maçının ikinci yarısında oynanan , taraftarı memnun etti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ORTALAMASI DÜŞTÜ
'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda ilk 16 haftada 12 galibiyet alan , 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, 2 kez de rakiplerine boyun eğmişti. 'taki ilk sezonunda, 16 haftada yüzde 75'lik bir galibiyet oranı yakalayan ve sezonu da yüzde 73.5'luk galibiyet oranıyla şampiyon tamamlayan , bir sonraki sezonda ise ilk 16 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 2016-2017 sezonunun ilk 16 maçında yüzde 62.5'luk galibiyet oranı yakalayan siyah-beyazlılar, sezonu yüzde 67.6'lık galibiyet oranıyla şampiyon olarak tamamladı ve üst üste 2 sezon mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan 'in ekibi, ilk 16 haftada 8 galibiyet alarak yüzde 50'lik bir oran yakaladı. Siyah-beyazlıların sezon sonundaki galibiyet oranı ise yüzde 61.7'de kaldı.

FENERBAHÇE DİBİ GÖRDÜ
, son 4 sezonunda en düşük galibiyet oranına ulaşırken, bu oranın bütün takımlarda düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Yalnızca lider , geçtiğimiz sezon 16 maçta aldığı 10 galibiyetlik performansı tekrarladı. Geçen yıl 16 hafta sonunda 10, 9, da 8 galibiyet elde etmişti. 'ın galibiyet sayısı geçen yıla oranla 8'den 7'ye gerilerken, 'ın 10'dan 7'ye, 'un 8'den 7 ve 'nin de 9'dan 3'e geriledi. Geçtiğimiz sezon ilk 16 haftada yüzde 56.25'lik galibiyet oranı yakalayan , bu sezon yüzde 18.75'lik galibiyet oranına gerileyerek, 16 hafta sonunda 17. sırada yer aldı.

  1. 18.12.2018 13:49
  2. Güncelleme: 18.12.2018 13:50
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