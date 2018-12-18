Ryan Babel'in menajerinden transfer açıklaması
18 Aralık 2018, Salı
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'in menajerinden transfer açıklaması

Ryan Babel'in menajerinden transfer açıklaması

sezon sonunda sözleşmesi son erecek olan ile yeniden anlaşmanın yollarını ararken, oyuncunun menajeri Winnie Haatrecht, basınına yaptığı açıklamada siyah-beyazlı ekiple anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Hollandalı oyuncunun son durumunu ülkesinin basınına değerlendiren menajer Haatrecht, ''Sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Babel'in başkan ile yeni sözleşme için dün bir araya geldiğini ancak bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirten Haatrecht, '' ile anlaştığımız doğru değil. Böyle bir anlaşma olmadı. Babel'in devre arasında sözleşmesinin feshedileceği de doğru değil. Babel şu an için 'a kadar Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Görünen o ki 30 Haziran'da da Beşiktaş'tan ayrılacağız. Şu anda Babel'in, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kalan maçlarına ve 'na odaklanmaktan başka bir düşüncesi yok'' şeklinde konuştu.

Bilindiği gibi Beşiktaş, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek ile 2 yıllık yeni kontrat yapmak istiyor. Yeni sözleşmenin gerçekleşmemesi durumunda ise devre arasında Babel'i satarak para kazanmak isteyen siyah beyazlılar, şu ana kadar her iki durumu da hem oyuncuya hem de menajerine kabul ettiremedi.

  1. 18.12.2018 15:42
  2. Güncelleme: 18.12.2018 16:27
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