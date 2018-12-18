Q7: 15 dakika daha! Güneş: Gerek yok – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Q7: 15 dakika daha! Güneş: Gerek yok

Q7: 15 dakika daha! Güneş: Gerek yok

Derbide 45 dakikada 2 isabetsiz şut atıp, verdiği 12 pastan 5'i yerini bulmayan Quaresma oyundan çıktığını öğrenince 'e isyan etti.

Derbide 45 dakikada 2 isabetsiz şut atıp, verdiği 12 pastan 5'i yerini bulmayan Quaresma oyundan çıktığını öğrenince 'e isyan etti. "15 dakikada daha oynamama izin ver" diyen yıldız, Güneş "Gerek yok" deyince maç konuşmasını dinlemeden duşlara gitti.

  1. 18.12.2018
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