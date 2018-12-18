Q7: 15 dakika daha! Güneş: Gerek yok
Derbide 45 dakikada 2 isabetsiz şut atıp, verdiği 12 pastan 5'i yerini bulmayan Quaresma oyundan çıktığını öğrenince Şenol Güneş'e isyan etti.
Derbide 45 dakikada 2 isabetsiz şut atıp, verdiği 12 pastan 5'i yerini bulmayan Quaresma oyundan çıktığını öğrenince Şenol Güneş'e isyan etti. "15 dakikada daha oynamama izin ver" diyen yıldız, Güneş "Gerek yok" deyince maç konuşmasını dinlemeden duşlara gitti.
- 18.12.2018
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Q7: 15 dakika daha! Güneş: Gerek yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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