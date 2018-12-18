Pepe resmen ayrıldı

Haftalardır Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Pepe ile ilgili dün kulüpten resmi bir açıklama yapıldı. Son dönemde kulüpte çalışanların maaşını ödediği de iddia edilen Pepe ile ilgili dün KAP'a bir açıklama geçildi, siyah-beyazlı kulüp sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcu Pepe ile kulübümüz arasında devam eden sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fesih anlaşması çerçevesinde; Pepe'ye fesih tarihine kadar alacağı olan 100 bin 700 euro ödenecektir."



BAHŞİŞ DAĞITTI

İspanyol basınında yer alan "Pepe Beşiktaş'ta çalışanların maaşını ödedi" haberleriyle ilgili A Takım'dan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı konuştu. Kavalcı, "Pepe eğer çalışanlara bir şeyler verdiyse, onu gönlünden kopup bahşiş olarak vermiştir. Prim alan futbolcular genelde bunu yapıyor. Maaş ödemesi yapmadı" dedi.