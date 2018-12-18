Kartal uçamıyor! Son 11 yılın en kötüsü...
Siyah-beyazlılar son dönemlerin en kötü performansını sergiliyor. Kartal, bu sezon 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda sadece 26 puan toplayabildi
Spor kamuoyu, Beşiktaş'ın pazar günü oynanan Trabzonspor derbisinde 2-0 geriden gelerek skoru 2-2'ye getirmesini konuşuyor. Sonuç olarak siyah-beyazlıların +96'da attığı golle 1 puanı hanesine yazdırması 'kötünün iyisi' olarak gösterilse de, Beşiktaş, 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2018-2019'un geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, önceki 11 sezonun gerisinde kaldı.
30 PUANA ULAŞAMIYOR
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki sezondaki düşüşünü engelleyemedi. Geçen sezon 16. haftayı 30 puanla geçen siyah- beyazlı ekip, bu sezonun aynı döneminde 26 puan toplayabildi. Güneş'in ilk sezonu olan 2015-16'da 38 puan alan Beşiktaş, 2016-17'nin 16. haftasını ise 35 puanla geçmişti. Bu sezonun ilk yarısındaki son maçını Kasımpaşa ile oynayacak siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup etse dahi 29 puana ulaşabilecek ve 1994- 95'ten beri beşinci kez 30 puan barajının altında kalacak.
- 18.12.2018
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Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Kartal uçamıyor! Son 11 yılın en kötüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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