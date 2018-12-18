Geçmiş olsun Yavru Kartal – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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olsun

<a href="/index/gecmis?id=6add2f7a-da04-459f-9698-0bb24a74c56c" class="" rel="tag">Geçmiş</a> olsun <a href="/index/yavru-kartal?id=a96024ee-57b1-4dc5-80a3-cf48f6071e83" class="" rel="tag">Yavru Kartal</a>

kulübü, derbisinde topun isabeti sonucu bileği kırılan için olsun mesajı yayınladı.

kulübü, derbisinde topun isabeti sonucu bileği kırılan için olsun mesajı yayınladı: " maçının 50. dakikasında eline top isabet eden ve bileği kırılan 'a olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlığına kavuşur kavuşmaz kendisini tekrar evimiz Vodafone Park'a bekliyoruz."

  1. 18.12.2018
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