Beşiktaş kulübü, Trabzonspor derbisinde topun isabeti sonucu bileği kırılan Barış Akkan için geçmiş olsun mesajı yayınladı: "Trabzonspor maçının 50. dakikasında eline top isabet eden ve bileği kırılan Yavru Kartal Barış Akkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlığına kavuşur kavuşmaz kendisini tekrar evimiz Vodafone Park'a bekliyoruz."