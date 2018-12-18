Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a ziyaret
18 Aralık 2018, Salı
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'dan 'a ziyaret

Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a ziyaret

Kulübü Başkanı , 'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı.

Ziyaretin sonunda başkan , geçen ay atanan Muammer Erol'a görevinde başarı diledi ve Erol'un isminin yazılı olduğu bir forması hediye etti.

Öte yandan Fikret Orman, Valilik'ten ayrılırken karşılaştığı engelli bir taraftar ile bir süre sohbet etti.

  1. 18.12.2018 15:31
  2. Güncelleme: 18.12.2018 16:08
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