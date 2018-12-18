Fikret Orman'dan Yalova Valisi Muammer Erol'a ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yalova Valisi Muammer Erol'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı.
Ziyaretin sonunda başkan Fikret Orman, geçen ay atanan Muammer Erol'a görevinde başarı diledi ve Erol'un isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.
Öte yandan Fikret Orman, Valilik'ten ayrılırken karşılaştığı engelli bir taraftar ile bir süre sohbet etti.
- 18.12.2018 15:31
- Güncelleme: 18.12.2018 16:08
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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