Caner ve Gökhan derbiyi geri getirdi – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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ve derbiyi geri getirdi

<a href="/index/caner?id=6d079564-2989-489c-ba39-e4423064d231" class="" rel="tag">Caner</a> ve <a href="/index/gokhan?id=9faec8de-b72a-4a13-b8e8-0e7aa21af817" class="" rel="tag">Gökhan</a> derbiyi geri getirdi

'in derbiye ve Gönül'le başlamamasının nedeni sağlık ekibinin için 30 dakika, için 45 dakika oynayabilir raporu vermesiydi.

'in derbiye ve Gönül'le başlamamasının nedeni sağlık ekibinin için 30 dakika, için 45 dakika oynayabilir raporu vermesiydi. İlk yarıda 6'da 1 isabetli şut atan , 'le girdikten sonra 12'de 7 isabetle 2 gol atıp, maçı çevirdi.

  1. 18.12.2018
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