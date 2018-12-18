Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ta hazırlıkları başladı

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> hazırlıkları başladı

'in 17'nci haftasında 'nın konuğu olacak , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Ümraniye 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 18.12.2018 20:37
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'ta hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN