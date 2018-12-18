Beşiktaş kalesini koruyamıyor – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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kalesini koruyamıyor

Beşiktaş kalesini koruyamıyor

'de evinde oynadığı son 9 derbiyi kaybetmeyen , 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

'de evinde oynadığı son 9 derbiyi kaybetmeyen , 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Son yenilgisini 2015 Ağustos'unda Olimpiyat Stadı'nda 'dan alan siyah-beyazlılar önceki akşam son dakika golüyle üstünlüğünü devam ettirdi. Bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında 10 gol yiyen Beşiktaş, geçen sezonun tamamında 17 iç saha maçında 10 gol yemişti. Bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 14'ünde kalesinde gol gören siyah-beyazlılarda Karius, 17'nci maçında 22'nci golünü yedi.

  1. 18.12.2018
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