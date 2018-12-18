Atiba’nın yerine Dorukhan – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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’nın yerine

<a href="/index/atiba?id=e601b678-c5f9-4136-a34a-a53573a6941a" class="" rel="tag">Atiba</a>’nın yerine <a href="/index/dorukhan?id=9957ead6-95d2-4441-ada7-514f7bbe7872" class="" rel="tag">Dorukhan</a>

22 yaşındaki genç yıldız performansıyla alkış alırken defansın önündeki yeni ikili - olacak

, sıkıntı yaşadığı orta sahanın yeni yıldızını bedava transferden buldu. Siyah-beyazlılar sezon başı ile yollarını ayıran 'ı sağbeke 'ün yedeği olması düşüncesiyle almıştı. Ancak 'in, 'ın orta sahaya daha uygun olduğunu söyleyerek sağ beke istemesi genç oyuncunun kaderini değiştirdi.

GENK MAÇINDA PARLADI
Tolgay ve Oğuzhan'ın form düşüklüğü Dorukhan'ın ilk olarak maçında sürpriz bir şekilde sahaya sürülmesine yol açtı. 1-1 berabere biten maçında ile iyi bir uyum yakalayan ve oyunda kaldığı 73 dakika boyunca dikkatleri üstüne çeken Dorukhan, ligde karşılaşmasına yedek başlasa da sonrasında formayı kaptı ve bir daha bırakmadı.

TRABZON DERBİSİNİN YILDIZIYDI
Sarpsborg ve Malmö maçlarında 'ün yokluğunda sağ bek oynasa da ön liberoda oynadığı maçlardaki performansı övgü alan genç oyuncu, maçıyla zirveye çıktı. 2-0 geride olan 'ın ateşleyici futbolcusu olan Dorukhan Toköz kendisini tribünden ve TV'den izleyen herkesin alkışını kazandı. Dorukhan saha içinde takım arkadaşlarını ve tribünde taraftarları ateşleyen oyuncu oldu.

TAKIMIN YENİ DİNAMOSU OLACAK
'nın yaşlanması nedeniyle arayışlar içinde olan yönetim, 'nın yerine değil, Dorukhan'ın yanına oyuncu bulması gerektiğini ciddi bir şekilde düşünmeye başladı. Şilili yıldız 'in Dorukhan ile beraber bu işi 2 sezon götüreceğini hesaplayan yöneticiler, biri 'gelecek vaat eden genç futbolcu' olmak üzere en az iki yapacak.

  1. 18.12.2018
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