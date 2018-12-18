Beşiktaş, sıkıntı yaşadığı orta sahanın yeni yıldızını bedava transferden buldu. Siyah-beyazlılar sezon başı Eskişehirspor ile yollarını ayıran Dorukhan'ı sağbeke Gökhan Gönül'ün yedeği olması düşüncesiyle almıştı. Ancak Şenol Güneş'in, Dorukhan'ın orta sahaya daha uygun olduğunu söyleyerek sağ beke transfer istemesi genç oyuncunun kaderini değiştirdi.



GENK MAÇINDA PARLADI

Tolgay ve Oğuzhan'ın form düşüklüğü Dorukhan'ın ilk olarak Genk maçında sürpriz bir şekilde sahaya sürülmesine yol açtı. 1-1 berabere biten Genk maçında Medel ile iyi bir uyum yakalayan ve oyunda kaldığı 73 dakika boyunca dikkatleri üstüne çeken Dorukhan, ligde Sivasspor karşılaşmasına yedek başlasa da sonrasında formayı kaptı ve bir daha bırakmadı.



TRABZON DERBİSİNİN YILDIZIYDI

Sarpsborg ve Malmö maçlarında Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bek oynasa da ön liberoda oynadığı maçlardaki performansı övgü alan genç oyuncu, Trabzonspor maçıyla zirveye çıktı. 2-0 geride olan Beşiktaş'ın ateşleyici futbolcusu olan Dorukhan Toköz kendisini tribünden ve TV'den izleyen herkesin alkışını kazandı. Dorukhan saha içinde takım arkadaşlarını ve tribünde taraftarları ateşleyen oyuncu oldu.



TAKIMIN YENİ DİNAMOSU OLACAK

Atiba'nın yaşlanması nedeniyle arayışlar içinde olan yönetim, Atiba'nın yerine değil, Dorukhan'ın yanına oyuncu bulması gerektiğini ciddi bir şekilde düşünmeye başladı. Şilili yıldız Medel'in Dorukhan ile beraber bu işi 2 sezon götüreceğini hesaplayan yöneticiler, biri 'gelecek vaat eden genç futbolcu' olmak üzere en az iki transfer yapacak.