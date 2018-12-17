Yine avladı

Trabzonspor'un forveti Hugo Rodallega, Beşiktaş maçlarındaki müthiş performansını sürdürüyor. Kolombiyalı yıldız, kariyeri boyunca Kartal'a karşı çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetmişti. Dün de Vodafone Park Stadı'ndaki dev derbide fileleri sarstı. Pereira'nın ortasında meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kaleci Loris Karius'u çalımlayan 33 yaşındaik süper yıldız, sol ayağıyla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Rodallega maç boyunca Beşiktaş savunma hattını da bir hayli yordu. Atılan uzun topları arkadaşlarına indirerek takımı ileri çıkaran tecrübeli oyuncu attığı güçlü deparlarla da Beşiktaş stoperlerini bir oraya bir buraya koşturdu. Rodallega karşılaşma sonunda da şunları söyledi: "Maça çok iyi başladık. Önemli fırsatları kaçırdıktan sonra öne geçtik. 2. golü de bulduk. Ancak sonrasında geri çekildik. Beşiktaş bu bölümde üzerimize çok geldi. Karşılaşmanın sonlarında daha dikkatli olsak 3. golü bulabilirdik. Biz atamayınca onlar beraberlik golünü buldu. Çok kritik puanları kaybettik"



PENALTI BEKLEDİ

Hugo Rodallega, ikinci yarıda Gary Medel ile girdiği bir pozisyonda yerde kaldı. Kolombiyalı yıldız penaltı beklerken, hakem Halil Umut Meler "Devam" dedi.