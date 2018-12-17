Tutulkan’a vefa – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Tutulkan’a vefa

’a vefa

Tutulkan’a vefa

2 hafta önce oynanan - G.Saray derbisini izlediği restoranda çıkan kavgada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet 'ın ailesi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından ağırlandı. Tutulkan ailesi, maçını yönetici locasından izledi.

2 hafta önce oynanan - G.Saray derbisini izlediği restoranda çıkan kavgada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet 'ın ailesi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından ağırlandı. Tutulkan ailesi, maçını yönetici locasından izledi.

  1. 17.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tutulkan’a vefa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN