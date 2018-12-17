Son söz demek!

Mustafa Pektemek dün akşam Trabzonspor maçının kahramanıydı. Maça yedek kulübesinde başlayan siyah-beyazlı oyuncu, 82. dakikada Güven'in yerine sahadaki yerini aldı. 2-1 geride olan Beşiktaş'ın sağdan soldan bastırdığı dakikalarda gol bir türlü gelmezken 90+6'da Mustafa Pektemek sahneye çıktı. Sol taraftan kullanılan korner atışını Gökhan Gönül arkaya aşırırken Pektemek bitirici kafa vuruşunu yaptı ve son dönemde sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ı ipten aldı. Kartal'a zorlu rakibi karşısında beraberliği getiren Mustafa, Cenk Tosun'un ardından (9) 2014-15 sezonundan bu yana ligde oyuna sonradan girip en çok gol getiren (8) ikinci isim konumunda...



BİZİM İÇİN TESELLİ

MAÇ sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Pektemek, Trabzon karşısında puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten başarılı oyuncu, "Maçı 2-2'ye getirmemiz bizim için teselli oldu. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için üzgünüz" dedi. Pektemek gol atmasıyla ilgisi ise, "Elimden geleni yapıyorum" ifadesini kullandı.