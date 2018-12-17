Şehit çocukları, Vodafone Park'ta ağırlandı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
17 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Şehit çocukları, 'ta ağırlandı

Şehit çocukları, <a href="/index/vodafone-park?id=74b8232d-18a9-49fd-9d6b-4e2a15b489ac" class="" rel="tag">Vodafone Park</a>'ta ağırlandı

Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 'nin düzenlediği organizasyonda, şehit çocukları 'ta şeref turuna katıldı.

Şehit çocukları, 'ın stadı 'ı gezdi.

Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 'nin düzenlediği organizasyonda, şehit çocukları 'ta şeref turuna katıldı.

Çocuklar, rehberler eşliğinde gezdikleri statta hatıra fotoğrafı da çektirdi.

  1. 17.12.2018 20:45
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit çocukları, 'ta ağırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN