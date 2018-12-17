Şehit çocukları, Vodafone Park'ta ağırlandı
Beşiktaş Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi'nin düzenlediği organizasyonda, şehit çocukları Vodafone Park'ta şeref turuna katıldı.
Şehit çocukları, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı gezdi.
Beşiktaş Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi'nin düzenlediği organizasyonda, şehit çocukları Vodafone Park'ta şeref turuna katıldı.
Çocuklar, rehberler eşliğinde gezdikleri statta hatıra fotoğrafı da çektirdi.
- 17.12.2018 20:45
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