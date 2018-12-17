Ryan Babel ve Roco yok

Beşiktaş, Malmö maçında 9 futbolcusundan yararlanamamıştı. Siyah- beyazlılarda dün sakatlığı geçen Caner, Gökhan ve Lens kadroda yer aldı. Avrupa'ya isimleri verilmeyen Atiba ve Güven de döndü. Sadece Ryan Babel ve Roco maç kadrosunda yer almadı.