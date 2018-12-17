Ryan Babel ve Roco yok – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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ve Roco yok

Ryan Babel ve Roco yok

, Malmö maçında 9 futbolcusundan yararlanamamıştı.

, Malmö maçında 9 futbolcusundan yararlanamamıştı. Siyah- beyazlılarda dün sakatlığı geçen Caner, Gökhan ve Lens kadroda yer aldı. Avrupa'ya isimleri verilmeyen Atiba ve Güven de döndü. Sadece ve Roco maç kadrosunda yer almadı.

  1. 17.12.2018
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