Pepe Beşiktaş'a veda etti – Fotomaç – 17 Aralık 2018
17 Aralık 2018, Pazartesi
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'a veda etti

Pepe Beşiktaş'a veda etti

ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayıran , siyah beyazlı camiaya veda etti.

Portekizli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm camiasına, takım arkadaşlarıma ve personeline bana inandıkları için teşekkür ederim. Beşiktaş en iyisini hak ediyor. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerine yer verdi. 'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI
Öte yandan Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Pepe'ye teşekkür etti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonunda Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe'ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



  1. 17.12.2018 22:43
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