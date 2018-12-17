Necip’ten ikinci dalya – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Necip’ten ikinci dalya

Necip’ten ikinci dalya
'ın kaptanı siyah-beyazlı formayla ligde ikinci "dalya" sevincini maçıyla yaşadı. 2009-10 sezonundan itibaren 199 maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, karşısında 200. kez ligde görev aldı. Necip, dün sağ bekte oynadı.
  1. 17.12.2018
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