Bir Fırtına tuttu bizi!
19 Mart 2019, Salı
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Bir Fırtına tuttu bizi!

Bir Fırtına tuttu bizi!

’taki müthiş maçta tam 32 şut (3 dakikada 1) atıldı. Sadece 2 kez ofsayt bayrağı kalktı. 18 korner kullanıldı. İzleyenler futbola doydular

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son derbisinde ile , 2-2 berabere kaldı. 'taki maç müthiş temposu, golleri ve kaçan pozisyonları ile gözlerin pasını sildi. Deplasmanda, Rodallega ve Nwakaeme ile 2-0'ı bulan Fırtına'ya karşı pes etmeyen , Onazi (KK) ve ile bir puanı kurtardı.

ŞUTLAR HAVADA UÇTU
Doksan dakikada Beşiktaş rakip kaleye 8'i isabetli 18 şut çekerken, Trabzonspor da 7'si isabetli 14 şut attı. Futbolseverler toplamda 32 şut (ortalama 3 dakikada bir şut) izledi. Halil Umut Meler sadece 2 kez ofsayt düdüğü çaldı. Bu sonuçla iki takım da 26'şar puana yükselirken, averajla 3. ve 4. sırada yer aldılar.

  1. 17.12.2018
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