Bir Fırtına tuttu bizi!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son derbisinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'taki maç müthiş temposu, golleri ve kaçan pozisyonları ile gözlerin pasını sildi. Deplasmanda, Rodallega ve Nwakaeme ile 2-0'ı bulan Fırtına'ya karşı pes etmeyen Kartal, Onazi (KK) ve Mustafa Pektemek ile bir puanı kurtardı.



ŞUTLAR HAVADA UÇTU

Doksan dakikada Beşiktaş rakip kaleye 8'i isabetli 18 şut çekerken, Trabzonspor da 7'si isabetli 14 şut attı. Futbolseverler toplamda 32 şut (ortalama 3 dakikada bir şut) izledi. Halil Umut Meler sadece 2 kez ofsayt düdüğü çaldı. Bu sonuçla iki takım da 26'şar puana yükselirken, averajla 3. ve 4. sırada yer aldılar.