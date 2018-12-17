Bir Fırtına tuttu bizi!
Vodafone Park’taki müthiş maçta tam 32 şut (3 dakikada 1) atıldı. Sadece 2 kez ofsayt bayrağı kalktı. 18 korner kullanıldı. İzleyenler futbola doydular
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son derbisinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı. Vodafone Park'taki maç müthiş temposu, golleri ve kaçan pozisyonları ile gözlerin pasını sildi. Deplasmanda, Rodallega ve Nwakaeme ile 2-0'ı bulan Fırtına'ya karşı pes etmeyen Kartal, Onazi (KK) ve Mustafa Pektemek ile bir puanı kurtardı.
ŞUTLAR HAVADA UÇTU
Doksan dakikada Beşiktaş rakip kaleye 8'i isabetli 18 şut çekerken, Trabzonspor da 7'si isabetli 14 şut attı. Futbolseverler toplamda 32 şut (ortalama 3 dakikada bir şut) izledi. Halil Umut Meler sadece 2 kez ofsayt düdüğü çaldı. Bu sonuçla iki takım da 26'şar puana yükselirken, averajla 3. ve 4. sırada yer aldılar.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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