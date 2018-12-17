Lens yokları oynadı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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yokları oynadı

Lens yokları oynadı
'ın Hollandalısı , yokları oynadı. Tecrübeli kanat oyuncusu koşup mücadele etmesine rağmen hiçbir olumlu iş yapamadı. Pasları yerini bulmayan Lens, özellikle ilk yarıda bir müsait pozisyonda vermek yerine çalımı deneyince topu kaptırdı; önemli fırsat kaçtı.
  1. 17.12.2018
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