Karius idare etti – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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idare etti

Karius idare etti

'ın Alman file bekçisi derbide elinden geleni yapmasına rağmen kalesini kapatamadı.

Siyahbeyazlı kaleci önemli kurtarışlara imza attı ama 2 topu filelerden çıkardı. Rodallega'nın golündeki çıkışı eleştirilen 'un ikinci golde yapacak fazla bir şeyi yoktu.

Bu sezon evinde 17 gol yiyen , geçen yıl aynı sayıda golü 17 iç saha maçında yemişti.
  1. 17.12.2018
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