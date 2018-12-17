Güneş’ten 3 değişiklik

Beşiktaş'ın onbirinde ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre üç değişiklik gerçekleşti. Şenol Güneş, formsuz Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, yerine Atiba'ya şans verdi. Mustafa'nın yerine sakatlığı geçen Lens, Love'un yerine de Güven Yalçın forma giydi.