Güneş’ten 3 değişiklik – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Güneş’ten 3 değişiklik

Güneş’ten 3 değişiklik

Güneş’ten 3 değişiklik

'ın onbirinde ise 'ndeki Malmö mücadelesine göre üç değişiklik gerçekleşti.

'ın onbirinde ise 'ndeki Malmö mücadelesine göre üç değişiklik gerçekleşti. , formsuz 'u yedek soyundururken, yerine Atiba'ya şans verdi. Mustafa'nın yerine sakatlığı geçen Lens, Love'un yerine de Güven Yalçın forma giydi.

  1. 17.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş’ten 3 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN