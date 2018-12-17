Güneş’ten 3 değişiklik
Beşiktaş'ın onbirinde ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre üç değişiklik gerçekleşti.
Beşiktaş'ın onbirinde ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö mücadelesine göre üç değişiklik gerçekleşti. Şenol Güneş, formsuz Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundururken, yerine Atiba'ya şans verdi. Mustafa'nın yerine sakatlığı geçen Lens, Love'un yerine de Güven Yalçın forma giydi.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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