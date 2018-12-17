Gökhan yeterli olmadı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Gökhan yeterli olmadı

Gökhan yeterli olmadı
İkinci yarıda Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan , elinden geleni yaptı. Usta krampon özellikle Dorukhan'ın iptal edilen golünde müthiş bir ara pas vererek arkadaşını pozisyona soktu. Tecrübeli sağ bek, "Elimizden geleni yaptık ancak kazanmak için yeterli olmadı" diye konuştu.
  1. 17.12.2018
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