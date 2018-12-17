Geç kaldık – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Geç kaldık

Geç kaldık

çalıştırıcı, “Baskı kurmamız gerekirken, baskı yedik. Basit hatalardan goller yedik. VAR ile iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi. ’yi geç yakaladık” dedi.

Beşiktaş , 'un ilk yarıdaki baskısını kıramadıklarını ifade etti. hoca, "Oyun başında kazanma duygumuz vardı ama sahaya yansıtamadık. Hücumda top tutamadık, geride zaman zaman sıkıntı yaşadık ve hiç beklemedik bir şekilde gol yedik. Devreye girerken golü yemek bizim için iyi olmadı. İkinci yarının başında yine hatalı bir taç atışıyla skor 2-0'e geldi. Karşımızda dirençli moralli bir takım varken 2-0 kötü oldu. VAR'la iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi" dedi. Dorukhan'ın iptal edilen golüne de değinen Güneş, "VAR'la iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi. VAR'dan sonra oyun temposu düştü. 'yi çok geç yakaladık. Kazanabilirdik, 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Avrupa'da olmak takımı biraz yordu" diye konuştu.

PEPE KARARINI KULÜP VERİR
Şenol Güneş, hakkında yöneltilen bir soruya şöyle yanıt verdi: Şu anda zor bir dönem geçiriyoruz. Kulüpteki her kararı yönetim verir. Oyuncuların mutluluğu ya da mutsuzluğu, kalıp kalmamaları ile ilgili tüm kararları yönetim verecektir.

  1. 17.12.2018
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