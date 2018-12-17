Geç kaldık
Tecrübeli çalıştırıcı, “Baskı kurmamız gerekirken, baskı yedik. Basit hatalardan goller yedik. VAR ile iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi. 2-2’yi geç yakaladık” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un ilk yarıdaki baskısını kıramadıklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "Oyun başında kazanma duygumuz vardı ama sahaya yansıtamadık. Hücumda top tutamadık, geride zaman zaman sıkıntı yaşadık ve hiç beklemedik bir şekilde gol yedik. Devreye girerken golü yemek bizim için iyi olmadı. İkinci yarının başında yine hatalı bir taç atışıyla skor 2-0'e geldi. Karşımızda dirençli moralli bir takım varken 2-0 kötü oldu. VAR'la iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi" dedi. Dorukhan'ın iptal edilen golüne de değinen Güneş, "VAR'la iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi. VAR'dan sonra oyun temposu düştü. 2-2'yi çok geç yakaladık. Kazanabilirdik, 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Avrupa'da olmak takımı biraz yordu" diye konuştu.
PEPE KARARINI KULÜP VERİR
Şenol Güneş, Pepe hakkında yöneltilen bir soruya şöyle yanıt verdi: Şu anda zor bir dönem geçiriyoruz. Kulüpteki her kararı yönetim verir. Oyuncuların mutluluğu ya da mutsuzluğu, kalıp kalmamaları ile ilgili tüm kararları yönetim verecektir.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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