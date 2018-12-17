Dorukhan yıkıldı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Dorukhan yıkıldı

Dorukhan yıkıldı
'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz dün akşamın şansızıydı. Arzulu futboluyla siyah-beyazlı takımda öne çıkan Dorukhan, 68. dakikada sağdan sert bir vuruşla nefis bir gol de buldu. 2-2 eşitliği sağlayan genç yıldız büyük sevinç yaşasa da yapılan VAR kontrolü sonucunda pozisyon öncesi ofsayt olması nedeniyle gol iptal edildi. Kararı yere çömelerek bekleyen Dorukhan hakemin ardından tam anlamıyla yıkıldı ve kendini yere bıraktı
  1. 17.12.2018
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