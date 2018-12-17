Bundesliga‘yı istedi – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
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‘yı istedi

Bundesliga‘yı istedi

, yerine M’Gladbach’ı tercih ettiğini söyledi.

'ın sezon başı almak istediği İsviçreli sağ bek , neden Beşiktaş'a transfer olmadığını açıkladı. Ülkesinde Watson'a konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş dünya çapında bilinen bir kulüp. 30-32 yaşlarında olsam 'ye gitmeyi düşünebilirdim ama daha 27 yaşındaydım ve 'dan gelen teklifi kaçırmadım. Bu yaşta Türkiye'deki kariyer hikayem, Bundesliga'daki kadar iyi olmazdı" dedi.
  1. 17.12.2018
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