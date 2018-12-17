Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı
17 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'tan son 12 sezonun en kötü performansı

Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı

Spor Toto 'de konuk ettiği ile 2-2 berabere kalan , 16. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

yönetiminde 2018-2019'un geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, önceki 11 sezonun gerisinde kaldı.

'ın 16. haftalar dikkate alındığında 'deki son 12 sezon performansı şöyle:

SEZON GALİBİYET BERABERLİK YENİLGİ PUAN
2018-2019 7 5 4 26
2017-2018 8 6 2 30
2016-2017 10 5 1 35
2015-2016 12 2 2 38
2014-2015 11 2 3 35
2013-2014 9 5 2 32
2012-2013 7 6 3 27
2011-2012 7 6 3 27
2010-2011 8 3 5 27
2009-2010 9 5 2 32
2008-2009 8 4 4 28
2007-2008 9 4 3 31

EN KÖTÜ SEZONUNU 2005-2006'DA YAŞADI
Beşiktaş, Süper Lig'in düzenli olarak 34 hafta şeklinde oynandığı 1994-1995 sezonundan beri 16 maçlık serilerde 4 kez kötü performansıyla dikkati çekti.

Ligde 2005-2006 sezonunun 16 haftalık bölümünde 25 puanda kalarak en başarısız performansını yapan siyah-beyazlı takım, 2018-2019'un yanı sıra 2006-2007 ve 2004-2005'te 26'şar puan elde edebildi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE EN KÖTÜ PERFORMANS
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki sezondaki düşüşünü engelleyemedi.

Geçen sezon 16. haftayı 30 puanla geçen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun aynı döneminde 26 puan toplayabildi.

Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'da 38 puan alan Beşiktaş, 2016-2017'nin 16. haftasını ise 35 puanla geçmişti.

5. KEZ 30 PUANIN ALTINDA KALACAK
Beşiktaş, ligin son 25 sezonunda 5. kez ilk yarıyı 30 puanın altında tamamlayacak.

Ligde 2004-2005 sezonun ilk yarısını 29 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar, 2005-2006'nın ilk bölümünde 25 puana ulaşabildi. 2006-2007 sezonunda ilk yarı sonunda 29 puan elde eden Beşiktaş, 2010-2011'in birinci devresini 28 puanla geçti.

Bu sezonun ilk yarısındaki son maçını ile oynayacak siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup etse dahi 29 puana ulaşabilecek ve 1994-1995'ten beri beşinci kez 30 puan barajının altında kalacak.

  1. 17.12.2018 12:30
  2. Güncelleme: 17.12.2018 14:00
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan son 12 sezonun en kötü performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN