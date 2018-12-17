Ryan Babel Beşiktaş'la sözleşme yeniliyor
Beşiktaş, Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Siyah-Beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel, 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
NTV'nin haberine göre bir süredir yönetimle 3 yıllık sözleşme için görüşen Babel, 2 yıllık sözleşmeye ikna oldu. Babel, kendisine sunulan yıllık 2,6 milyon Euro'luk teklife olumlu yaklaştı.
32 yaşındaki yıldız Beşiktaş ile çıktığı 88 maçta, 29 gol 12 asist yaptı.
- 17.12.2018 13:28
- Güncelleme: 17.12.2018 13:58
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