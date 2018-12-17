Siyah-Beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel, 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre bir süredir yönetimle 3 yıllık sözleşme için görüşen Babel, 2 yıllık sözleşmeye ikna oldu. Babel, kendisine sunulan yıllık 2,6 milyon Euro'luk teklife olumlu yaklaştı.

32 yaşındaki yıldız Beşiktaş ile çıktığı 88 maçta, 29 gol 12 asist yaptı.