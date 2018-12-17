Ryan Babel Beşiktaş'la sözleşme yeniliyor
17 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'la sözleşme yeniliyor

Ryan Babel Beşiktaş'la sözleşme yeniliyor

, Hollandalı yıldızı ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Siyah-Beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel, 2 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre bir süredir yönetimle 3 yıllık sözleşme için görüşen Babel, 2 yıllık sözleşmeye ikna oldu. Babel, kendisine sunulan yıllık 2,6 milyon Euro'luk teklife olumlu yaklaştı.

32 yaşındaki yıldız ile çıktığı 88 maçta, 29 gol 12 asist yaptı.

  1. 17.12.2018 13:28
  2. Güncelleme: 17.12.2018 13:58
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel Beşiktaş'la sözleşme yeniliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN