Atiba’dan rekor – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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’dan rekor

Atiba’dan rekor

Kanadalı futbolcu, 157. maçına çıkıp ’ın en çok forma giyen yabancısı oldu.

'ın 15. haftadaki Alanya ile yaptığı karşılaşmada şans bulamayan fakat karşılaşmasında sahada yer alan , rekor maçına çıktı. Kanadalı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasıyla kariyerinde 157. maça çıktı ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etti. Siyah-beyazlılarda geçmiş sezonlarda oynayan Sivok, 156 maçla bu rekoru elinde bulunduruyordu.
  1. 17.12.2018
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