Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bordo-mavililer, son dakikalarına 2-1 önde girdiği Beşiktaş maçında 90+6. dakikada kalesindeki gole engel olamayarak önemli bir galibiyeti kaçırdı.

Karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 öne geçen bordo-mavililer, Onazi'nin kendi kalesine attığı golden sonra Mustafa Pektemek'in 90+6. dakikadaki golüyle 1 puanla yetindi.

Trabzonspor, bu beraberliğin ardından ligde puanını 26'ya çıkardı ve averajla 4. sıraya yükseldi.

Bordo-mavili ekip ligde 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftada Kayserispor'u 2-0 ve 15. haftada da Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ'A KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı son 15 lig maçında 11. kez sahadan puanla ayrıldı.

Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

RODALLEGA, BEŞİKTAŞ'I YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, Beşiktaş'a karşı yine gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 7. lig maçında 6. kez fileleri havalandırdı.

Türkiye kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'da başlayan Rodallega, iki takımın forması altında Beşiktaş ağlarına üçer kez gol attı.

NWAKAEME, 11 MAÇ SONRA GOL ATTI

Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 maç sonra fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili takımın ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği mücadelede 2 kez fileleri havalandıran Nwakaeme, 11 maç sonra golle tanıştı.

Nwakaeme, bu sezon ligde attığı gol sayısını ise 3'e yükseltti.

UĞURCAN KALEDE GÜVEN VERDİ

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkati çekti.

Beşiktaş'ın ikinci yarıda Güven Yalçın, Domagoj Vida ve Caner Erkin ile yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, alınan 1 puanda önemli rol oynadı.

Bordo-mavili ekipte Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 4 maçta 3 gol yedi.

SON 4 HAFTADAKİ GOLLER YABANCILARDAN

Trabzonspor'un ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular kaydetti.

Fenerbahçe'yi Sosa ve Novak, Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri ve Atiker Konyaspor'u da Rodallega, Ekuban ve Onazi'nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı.

Karadeniz temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta golleri Rodallega ile Nwakaeme'den geldi.

PEREİRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, cezalı duruma düştü.

Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Portekizli oyuncu, gelecek hafta ligde Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



