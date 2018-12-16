Quaresma özür diledi – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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Quaresma özür diledi

Quaresma özür diledi

, Malmö maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı camiadan özür diledi.

camiadan özür diledi: "Son maçta savaştım, topu kazanmak için müdahale ettim ve maalesef gördüm. Bunun için herkesten özür dilerim. maçını kazanmak için birlik olmak zorundayız."

  1. 16.12.2018
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